İzmit’te çatıda çalışan işçi ölü bulundu

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi 8 katlı bir apartmanın çatısına yalıtım malzemesi döşemek üzere giden Yusuf Çakır'dan haber alınmayınca, apartman sakinleri kontrole gitti. Çakır’ın çalıştığı alana giremeyen apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren acil sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çakır'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.