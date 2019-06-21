İzmit Belediyesi'nde büyük usulsüzlük: Vakıflar, cemaatler, lüks araçlar...

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devralmasının ardından AKP döneminde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devralmasının ardından AKP döneminde yaşanan usulsüzlükleri bir basın toplantısı ile paylaştı.

İzmit Belediyesi'nin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı ile 10 yıllık, TÜGVA ile 25 yıllık protokoller imzaladığını belirten Hürriyet, "Bu protokolde hukuka aykırı bir durum vardır. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak şekilde protokol yapamaz. Mecliste o süreyi aşacak şekilde yetkiyi veremez. Bu hukuka aykırıdır” şeklinde konuştu.

VAKIFLARA KOŞULSUZ PROTOKOL YETKİSİ

Belediyenin imkanlarının vakıflara koşulsuz kullandırıldığını tespit eden Hürriyet, bakanlık kararıyla vergiden muaf tutulan bu vakıfların dağıttığı 400 kişilik lokmayı bile belediyenin ödediğini açıkladı.

Yandaş vakıflar için belediyenin kasasından yapıldığını belirtilen harcamalardan bazıları şu şekilde:

TÜGVA için bina inşası - 3 milyon lira

Enderun Sohbeti - 16 bin lira

Koşu bandı, ağırlıklar, atlama ipi, 100 adet minder, bench sehpası vs. - 12 bin 864 lira

TÜGVA yaz okulu gösterisi sunumu - 4 bin 157 lira

TÜGVA için terlik, nevresim, yorgan - 31 bin lira

CEMAAT VE VAKIFLARA 7 MİLYON LİRA AKTARILMIŞ

Fatma Kaplan Hürriyet, incelenen veriler sonucunda cemaat ve vakıflara hizmet ve bağış adı altında belediyenin kasasından 7 milyona yakın kaynak aktarıldığını söyledi.

LÜKS MAKAM ARAÇLARI DA BELEDİYENİN KASASINDAN

​Bunların yanı sıra belediye meclis üyelerine lüks makam araçlarının belediyenin bütçesinden tahsis edildiğini belirten Hürriyet, "Nevzat Doğan’ın araç kiralama bedeli ve yakıt bedeli 3 yıl 3 aylık bedeli 862 bin lira. Meclis Üyesi Mehmet Çetin’e bile makam aracı tahsis edilmiş. Belediyenin tüm makam araçlarını gönderdim, sözleşmeler feshedildi. İçerisinde araçların yakıtımız varsa onları dahi aldım" dedi.

İŞVEREN SENDİKASI 534 BİN LİRA KAMU ZARARINA YOL AÇMIŞ

Belediye sendikasına ilişkin hukuksuzlukların yapıldığının altını çizen Hürriyet yaşananları şöyle anlattı:

Yerel-Sen işveren sendikasıdır ve belediyelere iş sözleşme hizmet sunup görüşmelerde belediye adına masaya oturur. Eski yıllarda encümen kararıyla Yerel-Sen’in girmesine karar verilmiş. Aidat ödeniyor her ay aidat ödenmiş. 2009 yılında seçimlerde belediye meclis çoğunluğu bizdeydi. CHP üyeleri bir önerge vererek Yerel-Sen’den çıkalım demişler. Yerel-Sen’den çıkılmış. Bu meclis kararı resmen sümen altı edilmiş. Yetkili müdürlükler bunu uygulamamış. Bu cezai bir suçtur. Yerel-Sen’den çıkma kararına rağmen Yerel-Sen ile Hizmet İş toplu sözleşme imzalamış. Bir de imza atmışlar. Bunun da bize maliyeti yani kamu zararı 534 Bin lira."

BELEDİYEDEN EVRAK KAÇIRILMIŞ

Hürriyet, Kardeş Şehirler adı altında başka il ve ilçelere 12 milyon liraya park ve anıt yapıldığını da belirtti.

Hürriyet seçilmesinin ardından yaşanan mazbata sürecinde yaşananları da şöyle açıkladı: "On beş günlük mazbata sürecinde buradan dosya çıkartıldığı, bilgilerin imha edildiği söylendi. Personel çekmiş bunu. Bu çuvallarda dosyalar var. Şaibeli bir durum ve bu şaibenin giderilmesi lazım. Bunlar belediyeden yangın merdiveninden çıkarılmış.”