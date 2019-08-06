İzmirliler şaşkın: Gerici derneğin afişleri billboardları süslüyor

'İzmir hafızlarıyla güzel' temasıyla kurban bağışı için Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda billboarda asılan afişler, vatandaşların tepkisini çekti.

Adını Konak’taki tarihi Kemeraltı çarşısında bulunan Kestanepazarı’ndan alan, "Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği"nin afişleri, şu sıralar İzmir Gaziemir’deki bilboardları dolduruyor.

“İzmir hafızlarıyla güzel” temasıyla kurban bağışı için hazırlanan afişler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

1945’TEN BERİ HAFIZ YETİŞTİRİYORLARMIŞ

Derneğin sitesinde 1945’ten beri başta hafızlık olmak üzere dini eğitimi destekledikleri, Cumhuriyet tarihinde Kur’an Kursu, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmasına öncülük eden bir kurum oldukları söyleniyor. Dernek, amaçlarını da “dini kaynak metinlere bakabilecek, ihsan duygusu taşıyan nesillerle, Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan hafızlar yetiştirmek” olarak anlatıyor.

Kur’an Kursları, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri’nde eğitim gören öğrencilere de ücretsiz ve yatılı imkanlar sunduklarını söylüyorlar.

FETHULLAH GÜLEN'İN 1967'DE VAAZ VERDİĞİ YER KESTANEPAZARI

Derneğin eski başkanı Hasan Dayhan, Fethullah Gülen ile bağlantıları olduğu iddiası hakkında daha önce, Gülen’in Kestanepazarı ve Fidan Eğitim Kurumları Dernekleri’nin kuruluşunda ya da yönetiminde bugüne kadar hiçbir zaman yeri olmadığını, hatta 45 yıl önce kovulduğunu söylese de, Gülen’in 1967 yılında vaaz verdiği ve cemaatini yaydığı cami, İzmir’deki ünlü Kestanepazarı Camii.

Zaten derneğin sitesinde de, 1800’lü yılların ortalarında yaptırıldığı tahmin edilen cami için “Kestanepazarı Kur’an Kursu’nun kuruluşundan bu yana hafızlarımızın ders verme ve kimi zamanlarda ders çalışma mekânı olarak hizmet vermiştir ve hala aynı görevleri ifa etmektedir” deniliyor.

Derneğin yan kuruluşları olarak yine sitelerinde, Fidan Eğitim Kurumları, Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı, Kestanepazarı İmam Hatip Ortaokulu ile Kestanepazarı gençlik ve Spor Klübü de gösteriliyor.