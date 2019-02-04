'İzmir'in İstanbullaştırılması projesi' sürüyor: Zorlu Holding'den 60 katlı gökdelen başvurusu

Zorlu Holding iştiraki Zorlu Gayrimenkul, Konak Pasaport'taki arsasında 60 katlı gökdelen projesine hazırlanıyor. Zorlu, proje için ruhsat başvurusunda bulundu. Projenin, İzmir'in en yüksek binası olacağı belirtildi.

"İzmir'in İstanbullaştırılması" olarak kodlanan ve İstanbul sermayesinin İzmir'i kuşatması, kentin rant alanlarının sermaye gruplarına açılması anlamına gelen proje sürdürülüyor.

Zorlu Holding Konak Pasaport'ta Passtel Alışveriş Merkezi ve tütün depolarının bulunduğu arsasına gökdelen inşa edebilmek için ruhsat izni başvurusunda bulundu. Proje, ruhsat kesinleşmeden Zorlu Gayrimenkul'un sitesinde de yerini aldı.

Evrensel'de yer alan habere göre "Zorlu Konak" adı verilecek gökdelenin 60 katlı olması planlanıyor. Proje alanının yakınlarında kalan Hilton İzmir Oteli ise 35 katlı ve 142 metre yüksekliğinde. Kadifekale'nin rakımı ise 186 metre. Zorlu Konak'ın 250 metre civarında olması bekleniyor.

Zorlu Konak projesi hayata geçirildiğinde İzmir'in en yüksek binası unvanı elinde bulunduran 46 kat ve 210 metre yüksekliğindeki Ege Perla ile 45 kat ve 200 metre yüksekliğindeki Folkart Towers'ı geride bırakarak İzmir'in en yüksek binası unvanını eline alacak.

PLANLAR ÜÇ KEZ İPTAL EDİLDİ

Zorlu Holding, daha önce de gökdelen dikebilmek için girişimlerde bulunmuş ancak plan iptalleriyle başarısız olmuştu.

Alsancak Limanı ile Konak Pier arasında kalan bölge ile Kahramanlar’daki toplamda 206 hektarlık alanı kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak 1. Etap 1/5000’lik Nazım İmar Planları, TMMOB'a bağlı odaların açmış olduğu davalarla üç kez mahkeme tarafından iptal edildi.

2015 yılında askıya çıkan imar planları mahkeme tarafından trafik yoğunluğu, alt yapı, yüksek yapılaşma ve kamusal kullanım alanlarındaki düşüş gibi gerekçelerle iptal edilmişti.

Son olarak 2018 yılında askıya çıkan planlar bir kez daha onaylanırken planlar yine yargıya taşındı.

Büyükşehir'in planları 3 bin metrekarenin üstündeki parsellere sınırsız yükseklik izni getiriyor.