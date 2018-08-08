İzmir'e 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi'

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılması planlanan 'millet bahçesi'ne TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran’daki seçim vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak.

Proje kapsamında daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. Parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü’nün maketleriyle bir cami de olacak. Gölette saltanat kayıkları yer alacak. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak” dedi.