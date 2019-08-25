İzmir’deki yangında 5 bin 110 hektar orman yandı

İzmir’deki yangında 5 bin 110 hektar orman yandığı açıklandı. Ziraat Mühendisleri Odası'nın uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre yangında Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanının yandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta çıkan ve üç günde ancak söndürülebilen yangında Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir orman alanının yandığını duyurdu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin, yangın sonrasında alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre üç gün süren yangında 5 bin 110 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirledi. 3 bin 500’ü ağır yanık sınıfında olan bölgenin, kalan yaklaşık 1500 hektarlık alanında ise ikinci dereceden yanma söz konusu olduğu söylendi. Yangın hattının ise kuzeyden güneye uzunluğunun yaklaşık 15 kilometre olduğu hesaplandı. Bu hesaplama ile yaklaşık olarak İzmir’in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) büyük bir alanın yandığı belirtiliyor.