İzmir'de taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararıyla kaldırıldı

İzmir'de taksiler için getirilen yıl sonuna kadar kamera sistemi takma zorunluluğu mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İçişleri Bakanlığı'nın "suç ve suçlularla mücadele" gerekçesiyle yayımladığı genelge kapsamında getirdiği, taksilere kamera takma zorunluluğunun, İzmir'deki uygulanmasının, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde alınan kararla ortadan kaldırıldığını açıkladı.

İPTAL EDİLDİ

Pala, "Taksi Sahipleri Derneği olarak taksilere kamera takılmasına dair İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde açtığımız davamız kabul edilmiştir. Taksilere kamera takılması kararı iptal olmuştur. Dernek olarak taksici esnafımızın can güvenliği için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu genelgede yer alan iç ve dış kamera takılma zorunluluğuna asla karşı değiliz. Ancak İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık'ın genelgede belirtilen kamera sisteminin yanına 'tablet' adı altında taksi çağırma sistemini zorunlu gibi lanse edip esnafı belediye ruhsatı alamazsınız gibi bahanelerele bu sistemi büyük rakamlara taktırmaya mahkum etmesine karşı çıktık" dedi.