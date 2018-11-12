İzmir'de sığınmacıları taşıyan tekne battı: 1'i çocuk 4 kişi öldü, 6 kişi kayıp

İzmir’de sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. 5 sığınmacı kurtarılırken, 6 kişi ise aranıyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine sabah erken saatlerde yüzerek çıkan 2 sığınmacı, teknelerinin battığını ifade etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu sığınmacılar için çalışma başlattı. Çalışmalara balıkçı tekneleri de destek verdi.

1'i çocuk 4 sığınmacının cansız bedenine ulaşılırken, 5 sığınmacı sağ olarak kurtarıldı. 6 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.