İzmir'de sığınmacıları taşıyan tekne battı: 1'i çocuk 4 kişi öldü, 6 kişi kayıp

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine sabah erken saatlerde yüzerek çıkan 2 sığınmacı, teknelerinin battığını ifade etti.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu sığınmacılar için çalışma başlattı. Çalışmalara balıkçı tekneleri de destek verdi.
1'i çocuk 4 sığınmacının cansız bedenine ulaşılırken, 5 sığınmacı sağ olarak kurtarıldı. 6 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.