İzmir'de kayyum protestoları yasaklandı

İzgazete'nin haberine göre, valilik kararıyla kentte on gün süre ile eylem yapılamayacak.

Valiliğin on gün eylem yasağı kararında şöyle denildi: “Farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilimiz genelinde açık alanda gerçekleşebilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 11/ C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu’nun 17.maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerinm İzmir İl Sınırları içerisinde 19 Ağustos itibariyle 10 gün süreyle yasaklanmıştır”