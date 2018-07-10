İzmir'de HDP'ye baskın: 11 yönetici ve üye gözaltına alındı

İzmir'de TEM ekiplerinin yaptığı baskında birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltılar arasında HDP İzmir teşkilatından kişiler de bulunuyor.

İzmir’in birçok ilçesinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP’lilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Menemen, Karabağlar ve Konak ilçeleri olmak üzere çok sayıda eve TEM şube ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polislerce yapılan aramalarda çok sayıda kitap ve elektronik cihazlara da el konuldu.

HDP İzmir resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı: Gülseven Turgal (İl YK), Mahsun Koç (İl YK), Sıdık Varkan, Gökhan Varkan, Aziz Kızıl, Osman Aydın, Ali Bakır, Mehmet Hayri Kangi, Sabri Adıbelli, Hatip Adal, Mazlum Acat.