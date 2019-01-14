İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de bir fabrikada kazan patlaması sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Bir işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada kazan patladı. Patlamada 1 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken 1 işçi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 işçininse hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında bakır kazan henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 3 işçiden ağır yaralı olan bir işçinin de Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadığı bildirildi. Diğer yaralı iki işçinin vücudunda kırıklar olduğu ifade edildi.