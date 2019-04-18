İzmir'de dördüncü Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İzmir'de dördüncü Semt Evi'ni açıyor. 20 Nisan Cumartesi günü Balçova'da açılacak Semt Evi'nde sosyalizm okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, işçi ve aydınlanma okulları düzenlenecek.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 2018 Eylül’ünde düzenlediği “Emekçilere...” başlıklı konferansında açılışları kararlaştırılan semt evlerinin bir yenisi, bu hafta sonu İzmir Balçova’da açılıyor.

İzmir Balçova ilçesi, TKP’nin 31 Mart’taki yerel seçime doğru çalışmalarını hızlandırdığı ve seçimlerde yüzde 1’in üzerinde oy aldığı bölgelerden biriydi. Semt evinin açılışıyla beraber, emekçi ve gençlik örgütlenmelerinde daha ileri bir mevziye ulaşılması hedefleniyor.

Semt evinde sosyalizm okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, işçi ve aydınlanma okulları düzenlenecek.

Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan semt evinin açılış etkinliği, 20 Nisan Cumartesi 18:00’de yapılacak.

Adres: Onur Mahallesi, Filiz Sokak No:2/D (Sevgi Yolu alt sokağı)

İzmir'de daha önce Çiğli Evka-2'de, Karataş'ta ve Çınartepe'de semt evleri açılmıştı.