İzmir'de dokuzuncu semt evi Çeşme'de açılıyor

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ülke çapında açmaya başladığı semt evlerinin bir yenisi, bu Cumartesi günü İzmir Çeşme’de açılıyor.
TKP’nin uzun süredir çalışma yürüttüğü Çeşme, son yerel seçim sürecinde örgütlenmesini yoğunlaştırdığı yerleşimlerden birisi oldu. Çeşme, 31 Mart’ta TKP’nin %1’in üzerinde oy aldığı yerleşimlerden birisi olmuştu.
Çeşme Semt Evi’nde mahalle meclisi toplantılarının, ebeveyn okullarının, çocuk atölyelerinin, liselilere yönelik sosyalizm okullarının, emekçi haklarına yönelik bilgilendirme toplantılarının ve aydınlanma seminerlerinin yapılması planlanıyor.
Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Çeşme Semt Evi’nin açılış etkinliği, 29 Haziran Cumartesi (yarın) 19:00’da başlayacak.
Adres: Musalla mahallesi 11025 Sokak No:3-C Çeşme