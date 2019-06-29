İzmir'de dokuzuncu semt evi Çeşme'de açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin İzmir'deki dokuzuncu Semt Evi bugün Çeşme'de açıldı.

Türkiye Komünist Partisi Semt Evleri'nin bir yenisi, bugün İzmir Çeşme'de açıldı.

Açılışta Çeşme Semt Evi adına konuşan Esen Göktoğan, okuduğu şiirlerle birlikte karanlığa karşı mücadelenin ve umudun gerekliliği ve güncelliğine vurgu yaptı.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Sekreteri Başar Özer ise "normalleşmenin" emekçilerin dertlerine bir çare olmadığını, TKP'nin farklı bir kulvarda umudu büyütmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda, yakın zamanda TKP'ye katılanlara parti rozetleri takıldı.

Çeşme Semt Evi’nde mahalle meclisi toplantılarının, ebeveyn okullarının, çocuk atölyelerinin, liselilere yönelik sosyalizm okullarının, emekçi haklarına yönelik bilgilendirme toplantılarının ve aydınlanma seminerlerinin yapılması planlanıyor.

Çeşme Semt Evi adresi: Musalla Mahallesi 1125. Sokak No:3-Ç Çeşme/İzmir