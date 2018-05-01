İzmir'de coşkulu 1 Mayıs buluşması: Halk ayağa kalkıyor

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingle kutlanacak.

GÜNCELLEME: 12.30

TKP, 1 Mayıs mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kendi miting kürsüsünü kurdu.





İzmir 1 Mayıs mitingine hazırlanıyor. Sendikalar, siyasi partiler, kitle örgütleri Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 11.30'da toplanacaklar ve Kordon'dan sahil boyunca Gündoğdu Meydanı'na yürütecekler. Gündoğdu Meydanı'ndaki miting saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Komünist Partisi korteji Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklara başladı.

İzmir'de TKP yürüyüşten önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendi kürsüsünü kuracak. Burada tiyatro sanatçısı Ercüment Serpil ve şair Tuğrul Keskin birer şiir okuyacak. TKP MK üyesi Savaş Sarı, bir işçi ve bir akademisyen birer konuşma yapacak. TKP daha sonra Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek.

Kortej ve toplanma hazırlıkları sürüyor: