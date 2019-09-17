İzmir'de çocuk istismarına iyi hal indirimi

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve tutuksuz yargılan 39 yaşındaki sanık 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçu defalarca işleyen sanığa mahekemece iyi hal indirimi uygulandı. Sanığın cezası böylece 10 yıl 5 aya indirlidi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 39 yaşındaki sanık tutuksuz yargılanıyordu.

Aynı suçu defalarca işleyen sanık mahkeme tarafından 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDE İYİ HAL

DHA'nın haberine göre sanığın cezasına mahkeme tarafından iyi hal indirimi uygulandı. Sanığın 12.5 yıl olan cezası 10 yıl 5 aya indirildi.

İndirime gerekçe olarak ise sanığın mahkemedeki iyi hali gösterildi.

Ayrıca sanığın kaçma ihtimali bulunmadığını belirten mahkeme, kararın tutuksuz olarak onanmasına karar verdi.