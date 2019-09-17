İzmir'de Cemaat operasyonu: Asker ve polislere gözaltı
İzmir'de düzenlenen Cemaat operasyonu kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Salı, 17 Eylül 2019 07:58
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "FETÖ ankesör" soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.