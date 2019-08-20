İzmir’de bir yangın daha çıktı

İzmir’de üçüncü gününde kontrol altına alınan orman yangının ardından akşam saatlerinde de Bayraklı ilçesinde yangın çıktı. Körfez Mahallesi'ndeki alevler karşı kıyıdan da gözlenebiliyor.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan ve Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangını 3 gün sonra ancak kontrol altına alınırken bir yangın da Bayraklı ilçesinde çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangına Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangın karşı kıyıdan da görülebiliyor:

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu akşam saatlerinde Körfez Mahallemizin üst tarafında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla kısa süre içinde müdahale ettik, yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.