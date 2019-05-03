İzmir'de beşinci semt evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 2018 Eylül’ünde düzenlediği “Emekçilere!” başlıklı konferansında açılışları kararlaştırılan Semt Evleri'nin bir yenisi, bu hafta sonu İzmir Bayraklı'da açılıyor.
Bayraklı Merkez Semt Evi'nde sosyalizm okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, işçi ve aydınlanma okulları düzenlenecek.
Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan semt evinin açılış etkinliği, 4 Mayıs Cumartesi 17:30’da yapılacak.
Adres: Bayraklı Mahallesi, 1909 Sokak, No:12 (Piyale İlkokulu Arkası)
İzmir'de daha önce Çiğli Evka-2'de, Karataş'ta, Çınartepe'de ve Balçova Merkez'de semt evleri açılmıştı.