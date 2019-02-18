İzmir'de 27 ev boşaltıldı

İzmir'deki heyelan bölgesinde 27 ev boşaltıldı. Mahalleli üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiğini belirtti.

İzmir Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki Genel Müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da yine incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan mahalle sakinlerinin, başka yere taşınmaları halinde Kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun zarar görmesi üzerine, Belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden yukarıda kalan evlere ulaşım için yeni yol çalışmasına başladı.