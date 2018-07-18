İzmir'de 250 işçi yemekten zehirlendi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a air Star Rafinerisi'nde çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi sayısının 250 civarında olduğu öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a ait Star Rafinerisi'nde çalışan 250 işçi akşam işyerinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurdu.

Hürriyet'de yer alan habere göre Star Rafinerisi'nde çalışan işçiler, akşam yemeğinde tavuk yedi. İşçiler bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafinerinin revirine başvurdu. İşçilerin gece yarısından itibaren ise şikayetleri arttı. Bunun üzerine işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle şu ana kadar hastaneye başvuran işçi sayısının 250'ye yakın olduğu öğrenildi.

Konu hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yemeklerden numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

STAR'DA DAHA ÖNCE DE İŞÇİLER ZEHİRLENMİŞTİ

Star Rafinerisi'nde daha önce de zehirlenme olayları yaşanmıştı. Geçen Mayıs ayında ve yine geçen yıl Temmuz ayında Star Rafinerisi'nde işçiler yedikleri yemekten zehirlenmişti.

Hatta geçen ay işçiler bozuk yemeğe isyan ederek eylem yapmışlardı: