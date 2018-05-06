İzmir'de 118 eve 'FETÖ' operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de Fethullah Gülen Cemaati tarafından kullanıldığı düşünülen 118 eve düzenlenen operasyonda, aralarında Cemaat'in "İzmir il imamının" da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Fethullah Gülen Cemaati bağlantılı olduğu tespit edilen 118 eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Cemaat'in "İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları" olduğu iddia edilenlerin aralarında bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Baskın sırasında bazı şüphelilerin cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattığı, polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda evlerden atılan 12 cep telefonunun bulunduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda "ikamet edenlerin tamamının FETÖ üyesi olduğu" iddia edildi.

Türkiye genelinde yöneticilik görevi üstlenmiş Cemaat mensuplarının yakalanmamak için yer değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, "cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları" iddia ediliyor.

