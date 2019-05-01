İzmir'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesi kortejler toplanmaya başladı.

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi toplanmalar sürüyor.

Cumhuriyet Alanı'nda TKP kortejinde toplanmalar devam ederkeni, mitinge katılan emekçiler 1 Mayıs marşına eşlik ediyor.

TKP, burada kurduğu kürsüden bir konuşma yapacak ardından Kordon üzerinden Gündoğdu Meydanına yürüyecek.

'TKP BU ÜLKENİN UMUDUDUR'

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda TKP tarafından kurulan kürsüde TKP MK üyesi Senem Doruk İnam bir konuşma gerçekleştirdi. "TKP bu ülkenin umududur. TKP yıllardır bu düzen değişmeli diyerek sosyalizm mücadelesini yükseltmeye devam ediyor" diyen İnam, "TKP seçimden seçime siyaset yapan bir parti değildir. Ama TKP geçen yerel seçimde sosyalizm mücadelesinin serpilip gelişebileceğin dosta düşmana göstermiştir. Sevgili dostlar, TKP Türkye'de işçilerin, emekçilerin, kadınların, çocukların insanca yaşaması için mücadelesini südürüyor. TKP büyüyecektir, güçlenecektir. Bağımsız, laik, özgür, sömürüsüz bir Türkiye için yılmadan usanmadan mücadele etmektedir. TKP sizleri çağırmaktadır. Bu mücadeleyi birlikte yürütmeye çağırmaktadır. Bu bir çağrıdır. Boyun eğmeyenelere, sosyalizm gönüllülerine katılma çağrısıdır. Gelin, TKP ile birlikte yürüyelim. Sosyalist Türkiye'yi hep birlikte kuralım" ifadelerin kullandı.



