İzmir'de 1 Mayıs: On binlerce emekçi Gündoğdu'da buluştu

İzmir'de 1 Mayıs mitingi Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Mitinge kitlesel katılım gösteren TKP, bir de 1 Mayıs kürsüsü kurarak emekçileri partiye üye olmaya çağırdı.

1 Mayıs, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı’na on binlerce emekçi akın etti.

DİSK, KESK, Türk-İş, TMMOB, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu’nun yer aldığı 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen program Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

Emekçi kitleler, üç toplanma noktasından alana hareket etti. Daha sonra işçiler ve temsilciler meydandaki yerini aldı. Tertip Komitesi’ne DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı başkanlık yaptı.

Ana program kapsamında İzmir’de ilk defa oluşturulan işçi korosu sahne aldı. İtfaiyeci, şoför, hemşire, büro elemanı, öğretmen, park ve bahçelerdeki işçiler ile otoparkçılardan oluşan koro üç tane işçi marşı söyledi. Marşların ardından, tertip komitesi adına hazırlanan 1 Mayıs bildirisi Memiş Sarı tarafından okundu.

Memiş Sarı konuşmasında, "Grev hakkımızın gasp edilmesine, iş güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine, eğitimin gericileştirilmesine, laiklik karşıtı faaliyetlere, soruşturmalara, sürgünlere, cezalara, gözaltı ve tutuklamalara, kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik taciz ve istismara, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve daha güvencesiz çalıştırılmaya iten sözde istihdam paketlerine artık yeter diyoruz. Uzatmayın, hesap verin! Bu kavga eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi kavgasıdır" dedi.

İşçiler, öncelik verdiği konular ve çözülmesi gereken sorunları başlıklar halinde hazırladı. Emekçilerin kırmızı çizgisinin kıdem tazminatı olduğu ifade edildi. Ayrıca ekonomik kriz, işsizlik, sağlığın özelleşmesi, kadın cinayetleri, bilimsel, laik, ana dilde eğitim, kadın özgürlüğü, kadro hakkı gibi konular da ön plana çıkarıldı ve hükümete mesajlar verildi.

On binlerce emekçinin katıldığı programda Kardeş Türküler müzik grubu sahne aldı.

'TKP BU ÜLKENİN UMUDUDUR'

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda TKP tarafından kurulan kürsüde TKP MK üyesi Senem Doruk İnam bir konuşma gerçekleştirdi.

"TKP bu ülkenin umududur. TKP yıllardır bu düzen değişmeli diyerek sosyalizm mücadelesini yükseltmeye devam ediyor" diyen Senem Doruk İnam, şunları söyledi: "TKP seçimden seçime siyaset yapan bir parti değildir. Ama TKP geçen yerel seçimde sosyalizm mücadelesinin serpilip gelişebileceğin dosta düşmana göstermiştir. Sevgili dostlar, TKP Türkye'de işçilerin, emekçilerin, kadınların, çocukların insanca yaşaması için mücadelesini südürüyor. TKP büyüyecektir, güçlenecektir. Bağımsız, laik, özgür, sömürüsüz bir Türkiye için yılmadan usanmadan mücadele etmektedir. TKP sizleri çağırmaktadır. Bu mücadeleyi birlikte yürütmeye çağırmaktadır. Bu bir çağrıdır. Boyun eğmeyenelere, sosyalizm gönüllülerine katılma çağrısıdır. Gelin, TKP ile birlikte yürüyelim. Sosyalist Türkiye'yi hep birlikte kuralım."

TKP KORTEJİNDEN UZUN YÜRÜYÜŞ

TKP korteji daha sonra mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamaları selamlayan TKP korteji, daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü.