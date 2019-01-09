İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne cami: İmar planında üniversite alanını cami alanı yaptılar!

İzmir'in devlet üniversitelerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) imar planlarında değişiklik yapıldı. Askıya çıkarılan imar değişikliğine göre İYTE yerleşkesindeki parselin bir bölümü İzmir Müftülüğü'ne tahsis edildi. Yerleşke girişinin yaklaşık 100 metre kuzeyindeki alana cami inşa edilecek.

İzmir Müftü Yardımcısı Muharrem Gül'ün 2016'nın Ocak ayında "Şimdi bizim altın çağımız, İzmir'in devlet üniversitelerine cami yaptıracağız" şeklindeki açıklamaları gerçek oluyor. Ege Üniversitesi yerleşkesine inşa edilen caminin ardından, şimdi de Urla'daki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) girişine cami yaptırılacak. Bu konudaki imar çalışmaları için düğmeye basıldı.

Bölgenin imar planlarında gerekli değişiklikler yapıldı. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ekim 2018 tarihinde onaylanarak 8 Ocak 2018'de askıya çıkarıldı.

Askıya çıkarılan imar değişikliğine göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşkesi içinde yer alan 333 ada 420 parsel 20 bin 324 metrekarelik alanın bin 250 metrekarelik kısmı ile 333 ada 419 parsel 16 bin 749 metrekarelik alanın 5 bin metrekarelik kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Söz konusu alanda, toplam planlama alanı 6 bin 250 metrekare yüzölçümüne sahip.

Plan değişikliğine göre mevcut planlarda “üniversite alanı” olarak belirlenen alan “cami alanı”, “otopark+yol” ve “pasif yeşil alan”a dönüştürüldü. 6 bin 250 metrekare yüzölçümünü kapsayan imar planında 3 bin 893 metrekarelik alan, yükseklik serbest olmak üzere "cami alanı" olarak belirlendi. Söz konusu alanda 3 bin 893 metrekare cami inşaatı yapılabilecek.

Bu durumda İYTE yerleşkesinin ana giriş kapısının yaklaşık 100 metre kuzeyinde büyük bir cami inşa edilecek.

İZMİR MÜFTÜ YARDIMCISI 2016'DA AÇIKLAMIŞTI

2016'nın Ocak ayında dönemim İzmir Müftü Yardımcısı Muharrem Gül, basına verdiği demeçte, "Bugün bizim altın çağımız, İzmir'deki devlet üniversitelerine birer cami inşa edeceğiz" demişti.

Müftü yardımcısının bu demecinden sonra ilk temel Ege Üniversitesi'nde atılmıştı.

DİNCİ SİYASETİN 32 YILIK HAYALİ GERÇEK OLDU: EGE ÜNİVERSİTESİNE CAMİ

Ege Üniversitesi yerleşkesine inşa edilen ve İzmirli bir patron olan MÜSİAD başka yardımcısı Bilal Saygılı'nın adı verilen caminin inşaatı tamamlandı.

Ege Üniversitesi yerleşkesine cami inşa edilmesi hayali Kenan Evren’in cumhurbaşkanı, Özal’ın başbakan, Burhan Özfatura’nın belediye başkanı olduğu 1985 yılına dayanıyor. Bu hayal Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşti. Cami inşaatı tamamlandı, önümüzdeki günlerde açılışının yapılması planlanıyor.