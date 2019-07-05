İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yıllardır çözülemeyen sorun: Ulaşım

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin çektikleri ulaşım sorunu minibüslerin birbirleriyle mahkemelik olması sonucu daha da zorlaştı. İzmir Belediyesi otobüs seferlerini arttırıp, otobüslerin kampüsün içine girmesi kararı aldı ancak bunun sadece sınav dönemi olması öğrencileri mağdur etti. Yaz okuluna giden öğrenciler ve yüksek lisans öğrencileri duruma tepkili.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992'de kurulan, 2000 yılından bu yana ise İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe kampüsünde faaliyetine devam eden bir devlet üniversitesi. Birçok temel eksiklikleri ve altyapı sorunu bulunan üniversiteye ulaşım, özellikle öğrenciler için bugüne kadar birçok rektörün değişmesine rağmen çözülemeyen kronik bir sorun olmaya devam ediyor.

Son olarak, geçtiğimiz bahar döneminde farklı noktalardan kampüse ulaşım sağlayan özel kooperatiflere ait minibüslerin birbirleriyle mahkemelik olması sonucu kampüsün içerisine girmeleri mahkeme kararıyla engellenmişti. Zaten bir sorun olan ulaşımı daha da içinden çıkılmaz hale getiren bu durum, bir süre devam ettikten sonra zorunlu olarak üniversite yönetiminin devreye girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler sonucu ESHOT otobüslerinin daha sık sefer saatleriyle kampüs içine girmesi ve İYTE-Urla arası yeni bir hat açılması sağlanmıştı.

Fakat daha sonra bu durumun, sadece sınav döneminde geçici olarak uygulandığı ortaya çıktı. Sonuçta, eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ile daha önceki senelerde de olduğu gibi ESHOT otobüslerinin seferleri yaz döneminde tamamen kaldırıldı.

YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR

Öğrenciler, rektörlüğün kampüs içerisinde ring seferlerini artırmasının bu soruna bir çözüm getirmediğini dile getiriyorlar. Yaz döneminde öğrenci azlığı nedeniyle bu tür bir uygulamaya geçilmesi, hem yaz okulu için gelen lisans öğrencilerinin hem de üniversitede çalışmalarına yaz döneminde de devam eden lisansüstü öğrencilerinin tepkisini çekiyor.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ: ULAŞIM TEMEL HAK

Üniversite yönetiminin yıllardır süren bu soruna çözüm getirememesinden şikayetçi olan öğrenciler; ulaşımın temel bir hak olduğunu, belediyenin de kendilerini birer müşteri olarak değil her durumda kamusal hizmet götürmesi gereken yurttaşlar olarak görmesi gerektiğini belirtiyorlar ve üniversite yönetimi ile işbirliği içerisinde bu duruma acilen kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyorlar.