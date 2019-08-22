İzmir yanarken ortaya çıktı: Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi kapatılmış

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, orman yangılarıyla mücadelede için İzmir Tınaztepe’de kurulan “Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi” nin kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Yüzlerce hektar orman alanının yanlış ve yetersiz müdahale nedeniyle kaybedildiğini açıklayan Arslan, "Orman yangınlarıyla mücadelede, deneyimli ve eğitimli kadrolar, orman yangınlarıyla mücadelenin bel kemiğidir. İlk defa orman yangınıyla karşılaşmış, orman yangınıyla mücadelede kullanılan iş makinelerini, alet ve edevatını kullanmasını bilmeyen personelle yangını söndüremezsiniz. Orman yangınını söndürmek bir deneyim işidir" dedi.

"Yangın amirinden yangın söndürme işçisine kadar tüm kadro çok iyi bir eğitimden geçmiş olmalı, eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmalı, tatbikat ve saha deneyimleri ile güçlendirilmelidir" diyen Arslan, buna karşın kentteki Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'nin kapatıldığını dile getirdi.

Arslan, şöyle konuştu:

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi, 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde 16 hektar alan üzerine kurulmuş ve yurt içi ve yurtdışından gelecek yangın söndürme ekiplerine eğitim veren bir kurumdur. Maalesef bu önemli kurum bu yıl içerisinde kapatılmıştır.

Orman yangınlarının en yoğun olduğu bir bölgede böyle bir kurumun kapatılması orman cinayetidir. Orman yangılarında karşı karşıya olduğumuz ve içimizi dağlayan bu acı tablonun tek sorumlusu bu zihniyettir.