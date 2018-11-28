İzmir ve Mersin'de 'FETÖ' operasyonu: 94 gözaltı

İzmir ve Mersin'deki 'FETÖ' soruşturmalarında 94 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki "FETÖ" soruşturması kapsamında 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ'nün yeni yapılanmasına" yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 23 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2'si sağlık sorunları nedeni ile 6'sı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.A., M.F.B., Y.A.D., H.Y., M.B., U. E., İ.H., A.G. ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.