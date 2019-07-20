İzmir ve Manisa'da sahte içki operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İzmir ve Manisa'da eş zamanlı yapılan sahte içki operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Narlıdere ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan 14.4 ton etil alkol, 8 litrelik şişeler içinde sahte rakı, votka, viski ve tekila ile 30 bin adet rakı, votka, viski, cin, tekila kiti ve 56 alkolmetre ile 354 cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin sevkiyatı yasak olan etil alkol bulunan kolilerin üzerine 'İadedir, açılıp boşaltılacak' ve 'iade topluyoruz' yazarak, güvenlik ekiplerini atlatmaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.