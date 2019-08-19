İzmir Orhanlı'daki yangın devam ediyor: Köylüler nöbet tutuyor

Orhanlı köyünde dün akşam çıkan yangın hala söndürülemedi. Köyde yaşayanlar endişe içinde yangına müdahale edilmesini bekliyor.

İzmir'de Seferihasar'a bağlı Orhanlı köyünde dün akşam çıkan yangın hala söndürülemedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla çalışacağını söylerken, yangına etkili bir şekilde müdahale edilemediği söyleniyor.

soL'a konuşan Orhanlı köyünden bir yurttaş, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını, arazilerinin ve bazı evlerin yandığını söyledi.

'EVLER ZARAR GÖRDÜ'

Sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten yurttaş şunları söyledi:

"Şu anda hiçbir müdahale yapılmıyor. Arazözler de helikopterler de ortada yok. Rüzgar var deniyor. Ben uzun zamandır burada yaşıyorum. Evim, iş yerim burada. Daha önce de yangın çıktı buralarda ancak daha şiddetli rüzgarda bile 7-8 tane helikopter çalışmıştı. Arkamızdaki dumanlar boğulduk. Daha önce bu köyde böyle bir şey görmedim. İnsanlar ağlıyor, çığlıklar içinde. Acilen çözüm bulunması lazım"

'YANARIZ ENDİŞESİYLE NÖBET TUTTUK'

"Gece kahvede toplanıp birlikte nöbet tuttuk, yanarak ölmeyelim diye. Yaşam endişesi içindeyiz. Dün eski Orhanlı'da, hayvanlar yanmasın diye tahliye yapıldı. Benim arazimin de büyük bir kısmı, zeytinler, cevizler yandı. Kuyucak'taki evler zarar gördü. Arazimizin oradaki evler de zarar gördü. Bütün basın, AFAD burada ama kimse hiçbir şey yapmıyor. Artık resmen yansın diye bekliyorlar. Böyle düşünmek zorunda kaldık. Yakınımızda Yeniköy var, o taraftaki altın madeni bulunuyor. Buraya kadar dayanıyor sanırım bu yüzden mi müdahale edilmiyor diye sormaya başladık"