İzmir mitingi tutuklamaları sürüyor: 5 kişi daha Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 12 oldu.
Cumhuriyet savcısına ifade veren kişiler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce'nin mitingine katılan bir grubun, Alsancak'taki bir eğlence merkezinde Erdoğan'ı eleştiren tezahüratta bulunduğu görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 7'si "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 2'si "adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1'i ise cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti.