İzmir merkezli 'FETÖ' operasyonu: 48'i muvazzaf, 65 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli ​'​FETÖ​'​nün TSK’deki yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli ​'​FETÖ​'​nün TSK’daki yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlara arasında albay, yarbay ve değişik rütbelerde pilotlar ve astsubaylar var.

KONYA'DA DA 63 GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cemaat'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.