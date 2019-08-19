İzmir Karabağlar'da çıkan yangın söndürülemedi: 500 hektarlık alan yandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Karabağlar'da 500 hektarlık alanın yandığını söyledi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Karabağlar'da çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangın için "Türkiye'de çıkan en ciddi yangınlardan biri" diyen Pakdemirli, "950 personelle çalışıyoruz. 4 noktada birden yangın çıktı. Rüzgâr çok yüksek seviyede ilerlemesi nedeniyle, beklediğimizden daha hızlı yayıldı" dedi.

Urla'daki ve Milas'taki yangınlar kontrol altına alınırken, Pakdemirli açıklamasında Karabağlar'da çıkan yangında 500 hektarlık alanın yandığını söyledi. Pakdemirli, Eski Orhanlı köyünde ise 4 tane evin kısmi hasar gördüğünü, tedbir alındığını belirtti.

Karabağlar'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.