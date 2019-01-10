İzmir anketinde önde çıkan isim belli oldu

Konsensus Araştırma'nın "İzmir'in Yerel Siyasi Trendleri Araştırması Ocak 2019" verileri açıklandı.

7 gün süren araştırmada 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan anket sonucunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 46,4'ünün erkek yüzde 53,6'sının kadın olduğu araştırmada adaylar arasında CHP'li Tuncay Özkan ilk sırada çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i Tuncay Özkan derken, yüzde 31'i Nihat Zeybekçi, yüzde 7,2'si Tunç Soyer'in, yüzde 4,7'si ise Aziz Kocaoğlu'nun ismini söyledi.

Ankete katılanlara şu sorular yöneltildi:

Bu pazar bir Yerel Seçim olsa, adaylardan bağımsız düşündüğünüzde hangi siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayına oy verirsiniz?

▪ Araştırmaya katılanların %45,8'i CHP'ye, %34,8'i AK Parti'ye, %5,6'sıİYİ Parti'ye, %4,3'ü MHP'ye, %3'ü HDP'ye, %0,5'i diğer bir partiye oy vereceğini belirtirken %2,4'ü oy kullanmaya gitmeyeceğini, %0,3'ü geçersiz, boş oy kullanacağını, %0,8'i kime oy vereceğinin partilerin göstereceği adaylara bağlı olduğunu, %1,9'u «kararsız olduğunu belirtmiş %0,6'sı bu soruya cevap vermedi.

Oy vermeyi düşündüğünüz parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine girmez ise adaylardan bağımsız düşündüğünüzde hangi siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayına oy verirsiniz?

Araştırmaya katılanların %30,9'u İYİ Parti'ye, %22,4'ü MHP'ye, %9,2'siCHP'ye, %3,6'sı AK Parti'ye, %2,9'u HDP'ye, %0,1'i diğer bir partiye oy vereceğini belirtirken %19,8'i oy kullanmaya gitmeyeceğini, %4,5'i geçersiz, boş oy kullanacağını, %1,1'i kime oy vereceğinin partilerin göstereceği adaylara bağlı olduğunu, %4,4'ü kararsız olduğunu belirtmiş %1,1'i bu soruya cevap vermedi.

Oy vermeyi düşündüğünüz CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine girmez ise adaylardan bağımsız düşündüğünüzde hangi siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayına oy verirsiniz?

CHP'ye oy vermeyi düşünenlerin %57,3'ü İYİ Parti'ye, %7,2'si MHP'ye, %4,7'si HDP'ye, %0,7'si AK Parti'ye, %0,2'si diğer bir partiye oy vereceğini belirtirken %20,9'u oy kullanmaya gitmeyeceğini, %3,8'i geçersiz, boş oy kullanacağını, %1'i kime oy vereceğinin partilerin göstereceği adaylara bağlı olduğunu, %2,8'i kararsız olduğunu belirtmiş %1,4'ü bu soruya cevap vermedi.