İzmir 1. Bölge Bağımsız Adayı Binbay: İnsanları biraz rahatlatmak, iyileştirdiğiniz anlamına gelmiyor

24 Haziran seçimlerinde İzmir 1. Bölge’den Bağımsız Aday olan Deniz Arık Binbay, bir psikiyatri hekimi. Adaylık sürecini anlatan Binbay, “Düzenin içinde ezilen insanları biraz olsun rahatlamayla iyileştiremezsiniz” diyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun 17 seçim bölgesinde gösterdiği bağımsız adaylardan birisi, İzmir 1. Bölge’den psikiyatrist Deniz Arık Binbay.

Açıklamalarına kısa bir videoyla yer verdiğimiz Deniz Arık Binbay, insanları tek tek iyileştirmenin yeterli olmadığını her zaman gördüğünü belirtiyor: “Düzenin içinde ezilen insanları tek tek iyileştiremiyorsunuz, aynı koşullarda yaşamaya devam eden insanlar için geçici rahatlamalar çözüm değil."

Binbay, 24 Haziran seçimlerinde aday olma sürecini anlatırken, sömürünün “daha adil şekilde” devam etmesine karşı olduğunu ve bu yüzden Bu Düzen Değişmeli Platformu’na katıldığını açıkladı.

1979 yılında doğan Binbay, Hacettepe Üniversitesi’nde tıp eğitimi, Ege Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. Sinop ve İzmir’de devlet hastanelerinde psikiyatri hekimi olarak görev yaptı. Şu anda İzmir’de psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışıyor. Çeşitli mecralarda güncel toplumsal sorunlara ve gelişimsel psikolojiye dair yazılar yazıyor.