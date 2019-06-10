İzlanda'daki krizin nedenine ilişkin yeni iddia

A Milli Takım kafilesinin İzlanda'ya girişte uzun süre bekletildiği haberlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İddiaya göre, kafilenin bekletilmesinin gerekçesi uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İzlanda ile karşılaşacak Milli Takım, İzlanda'ya girişte sorun yaşadı. A Milli Takım Kafilesi havalimanında 3 saat bekletilirken, bekleyişin nedenine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesinden aktardığı bilgiye göre, kafilenin bekletilmesinin gerekçesi uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması.

Türkiye'de futbol hayatını sürdüren Gazişehir Gaziantepli Bjarnason da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Neden böyle bir durum yaşandı bilmiyorum. Konya Havaalanı, İzlanda'da kayıtlı bir havaalanı değilmiş. Zorunlu kontrollerin yapılması gerekiyormuş. Oraya giden milli futbolcuların bunu bilmesi gerekiyordu. Eğer bu olay kurallarla ilgili değilse, İzlanda halkı bu davranışı onaylamaz. Bu davranış kimse tarafından hoş görülmeyecektir. Fırça tutan adam için turist olduğunu söylüyorlar. İzlandalı ise, kesinlikle İzlanda'yı temsil etmiyor. Kimse bunu onaylamıyor" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, İzlanda'da yaşanan olayla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aradı.

Erdoğan, "Milli takım moralini yüksek tutsun. Türk halkı onların yanında" dedi.