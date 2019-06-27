İYİP'ten Osman Öcalan söyleşisi için suç duyurusu

İYİP Grup Başkanvekili Ağıralioğlu, TRT Kürdi’de yayımlanan Osman Öcalan söyleşisi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İYİP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kürdi’de Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan’la yapılan söyleşinin yayımlanmasında sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Ağıralioğlu, "TRT'de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak” dedi.

Ağıralioğlu partisinin Salı günü Meclis’teki grup toplantısının ardından “TRT'nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili” suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.