İYİP'ten erken seçim açıklaması

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım. Erken seçimle ilgili de en rahat ifadeyi o 72 saatten sonra yapmak lazım' dedi.

23 Haziran seçimlerinin ardından açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmasının ülkeye en büyük kötülük olacağını söylerken, konuyla ilgili İYİP'ten de bir açıklama geldi.

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım" derken, "Erken seçimle ilgili de en rahat ifadeyi o 72 saatten sonra yapmak lazım. Kim söylemiş olursa olsun, ilk etapta söylenen hiçbir görüşün ciddiyeti olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.