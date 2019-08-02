İYİP’ten Bahçeli’nin açıklamasına tepki: Artniyetli hamle

İYİP Genel Sekreteri Paçacı, Bahçeli’nin İYİP'lileri kurultayda MHP ile birleşme kararı almaya çağırdığı mesajlarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurultay öncesinde İYİP'lilere MHP’ye dönüş çağrısı yapmasına yanıt veren İYİP Genel Sekreteri Cihan Paçacı "artniyetli bir hamle, çaresizlik göstergesidir, ayıptır" dedi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Paçacı MHP liderinin yaklaşımının "her şeyden önce ciddiyetten uzak" olduğunu kaydetti.

Paçacı açıklamasında “Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır” sözlerine yer verdi.

İYİP Genel Sekreterinin yaptığı açıklama şöyle devam etti:

“Bugüne kadar mensuplarına ‘İllet-Zillet’, adına da ‘İP’ diyen Sayın Bahçeli’nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez ‘İYİ Partili kardeşlerim’ diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir.

Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur.

İYİ Parti, hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay’ını yapacaktır. Ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir.

Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir.

Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz.

İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli’yi ciddiyete, sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için İYİ bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz.”

