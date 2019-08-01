İYİP'ten Bahçeli'nin açıklamasına ilk yorum: Kasım'da seçimlere hazırlanın

MHP lideri Bahçeli'nin İYİP'lilere MHP'yle birleşme çağrısında bulunmasına İYİP'ten ilk yorum Lütfü Türkkan'dan geldi: 'Kasımda seçimlere hazırlanın'. Meral Akşener de sosyal medya hesabından Bahçeli'nin mesajını paylaştı ve Erdoğan'ı etiketleyerek 'Yine ne dedin bu arkadaşa' diye sordu.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 01 Ağustos 2019 22:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİP'lilere ortak karar alarak MHP'ye dönme çağrısı yapmasına ilk tepki İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes soruyor neler oluyor diye. Kasım'da seçime hazırlanın" değerlendirmesinde bulundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de daha sonra yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin mesajını alıntılayarak Erdoğan'ı etiketlediği mesajında "Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa" sorusunu yöneltti.

Erdoğan dün Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.