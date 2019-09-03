İYİP'te 'Türk değiliz, Çerkesiz' istifası

'Biz Türk değiliz, Kürt değiliz, biz Çerkesiz' sözleri nedeniyle partisi tarafından istifası istenen İYİP'li Hasan Seymen, istifa etti.

“Türk değiliz, biz Çerkesiz" sözleri nedeniyle partisi tarafından hedef alınan ve istifası istenen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hasan Seymen, kararını açıkladı.

İstifasını Genel Başkan Meral Akşener'e sunduğu bildirilen Seymen'e, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun istifa çağrısında bulunmuştu.

İstanbul milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Milletinin mensubu olmakla, Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi, milli-üniter devlet ile sorunu olanların siyaset yapabileceği yer İYİ Parti değildir. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin partisidir” demişti.

Seymen, 2014 yılında yaptığı bir konuşmada Çerkeslere yönelik asimilasyon yapıldığını belirtmiş, "TBMM’nin yeni anayasa için derneklerden görüş istemesi sonucunda KAFFED olarak biz de Çerkesler adına özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren gördüğümüz asimilasyon politikalarının sonuçlarını yaşayan insanlar olarak, birinci sınıf vatandaş gibi yaşayabilmek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, temel hak ve özgürlüklerini herkesin eşit şekilde kullanması adına isteklerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bildirdik” ifadesini kullanmıştı.