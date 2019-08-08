İYİP'in yeni yönetimi belli oldu

İYİP'in 4. Olağanüstü Kurultay’da seçilen Genel İdare Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda partinin yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Perşembe, 08 Ağustos 2019 08:53

İYİP 4. Olağanüstü Kurultayı’nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri dün yapılan ilk toplantıda Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Akşener başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:

Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu

Genel Sekreter:Uğur Poyraz

Teşkilat Başkanı:Koray Aydın

Mali İşler Başkanı: Ümit Dikbayır

Ekonomi Politikaları Başkanı:Cihan Paçacı

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun

Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı: Hasan Seymen

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı:Aytun Çıray

Siyasi İşler Başkanı: Salim Ensarioğlu

Eğitim Politikaları Başkanı:Berna Sukas

Kadın Politikaları Başkanı:Sibel Yanıkömeroğlu

Kalkınma Politikaları Başkanı: İsmail Tatlıoğlu

Gençlik Politikaları Başkanı: Yavuz Temizer

Toplumsal Politikalar Başkanı:Şenol Sunat

STK ile İlişkiler Başkanı: Tuba Çokal

Uluslararası İlişkiler Başkanı: Ahmet Kamil Erozan

Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu