İYİP'in yeni yönetimi belli oldu

İYİP 4. Olağanüstü Kurultayı’nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri dün yapılan ilk toplantıda Başkanlık Divanı'nı belirledi.
Akşener başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu
Genel Sekreter:Uğur Poyraz
Teşkilat Başkanı:Koray Aydın
Mali İşler Başkanı: Ümit Dikbayır
Ekonomi Politikaları Başkanı:Cihan Paçacı
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun
Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı: Hasan Seymen
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı:Aytun Çıray
Siyasi İşler Başkanı: Salim Ensarioğlu
Eğitim Politikaları Başkanı:Berna Sukas
Kadın Politikaları Başkanı:Sibel Yanıkömeroğlu
Kalkınma Politikaları Başkanı: İsmail Tatlıoğlu
Gençlik Politikaları Başkanı: Yavuz Temizer
Toplumsal Politikalar Başkanı:Şenol Sunat
STK ile İlişkiler Başkanı: Tuba Çokal
Uluslararası İlişkiler Başkanı: Ahmet Kamil Erozan
Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu