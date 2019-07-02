İYİP'in Osman Öcalan önergesi reddedildi

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye demeç vermesi sonrası İYİP tarafından TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İYİP İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

Önergede, "Bir devlet kurumu olan TRT'nin Anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir terör örgütü propagandasının bilerek ve kasten bir talimatla mı, yoksa ihmal sonucu mu olduğunun araştırılarak sorumluların bulunması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" denilmişti.