İYİP'den erken seçim açıklaması: İntihar olur

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı’nın ardından yaptığı açıklamada, 'Ekonomi bu durumdayken seçime gitmek intihardır' diye konuştu.

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener liderliğinde toplanan Başkanlık Divanı’nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, erken seçim iddialarına ilişkin, "Ekonomi bu durumdayken seçime gitmek intihardır" dedi.

'DEVLET EYLEM YAPMAZ'

İşsizlik kalıcı bir hale geldiğini belirten Ağıralioğlu şunları söyledi:

"İktidar, icra makamıdır. İktidar eylem yapma yeri değildir. Devlet eylem yapmaz, algıyı yönetmez hakikati yönetir. Diyarbakır’da annelerin çığlığı üzerinden siyasete malzeme çıkarıldı. Bir hassasiyet ifade ettik biz. İktidarın HDP hamiliğine hamlettiği cümlelerimize açıklık getiriyoruz. Devlet algı yönetmez, hakikati yönetir. Bizim anaların çığlığını duyduğuna dair irademizi herkes duysun. Bu çığlık terörle yaptığımızı siyasi, askeri mücadelenin miğferi haline getirilmelidir. Ama itirazımız şuna, devlet terörle mesafesinin ayarlayamayan bir parti önünde hak aramaya çalışıyor bir görüntü veremez. Devlet icra makamı olarak bu çığlığın icrasını yapmalıdır.

Devletin bakanları terörle arasına mesafe koyamayan bir partinin önündeki eyleme katılamaz. Bu devletin itibarına suikasttır. Terörü destekleyenlerin canına okur devlet. Bu konudaki hassasiyetimiz devletin vakarı adınadır. Devlet, terörü destekleyenlerin canına okur. Milletin anası ağlamasın diye terörün hamiliğini yapan ne kadar şer odağı varsa onların anasını ağlatır ki milletin anası ağlamasın. Vazifesi bu olanlar devleti sanki muhalefet kapılarında eylem yapacak acziyet görüntüsüne taşıyamazlar."