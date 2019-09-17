İYİP’de 'kayyum' tartışması: Başvurular yapıldı

İYİP'in yapılmayan kongreleri nedeniyle, İzmir İl Başkanlığı'na kayyum atanması için mahkemeye başvuruldu. Antalya, Konya, Gaziantep ve Zonguldak il yönetimine de kayyum ataması için başvuru yapılmıştı.

İYİP'de kongre krizi, kayyum başvurusuna kadar uzandı. Siyasi partiler kanununa göre, Ekim 2018 tarihinden itibaren teşkilatlara yapılan atamaların ardından kongreye gidilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yasaya aykırı hareket edildiği ve bir an önce kongreye gidilmesi gerektiğini belirten bazı partililer, İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dava dilekçesinde, İYİP İzmir İl Başkanlığı’nın siyasi partiler kanunun ilgili maddeleri ve parti tüzüğünün 26. maddesinde belirtilen atanma tarihinden itibaren ilçelerde 30 gün, il başkanlığında ise 45 gün içinde olağanüstü kongre yapmadığı bilgisine yer verildi. İl başkanlığına kayyum atanması, ardından olağanüstü kongre kararı alınması talebi dile getirildi.

İYİP'de aynı şekilde birçok kentte de kayyum talebiyle davalar açılmıştı.

ANTALYA,KONYA,GAZİANTEP VE ZONGULDAK YÖNETİMLERİNE DE KAYYUM BAŞVURUSU

Partide, Antalya, Konya, Gaziantep ve Zonguldak il yönetimine de kayyum atanması için mahkemeye başvuru yapıldı.

İYİP Antalya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Yıldız, İYİP il başkanlığı makamını Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine ve parti tüzüğünün 26’ncı maddesine aykırı olarak birçok il başkanının işgal ettiğini belirterek, “Siyasi Partiler Kanunu geçici il yönetiminin görev süresini açıklıyor ve geçici yönetime kongreye götürme görevi veriyor. Bu süre illerde 45, ilçelerde 30 gün. Üstelik bu süre bir kereye mahsus verilmiştir. 3 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü kongrede tüzüğün 26’ncı maddesi ‘yeni atanan il yönetim kurulu kongreye kadar görev yapar’ şeklinde değiştirilmişse de, bu düzenleme kanunun buyurucu hükmüne aykırıdır” dedi.