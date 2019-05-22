İYİP olağanüstü kurultaya gidiyor

İYİP, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanıyor.
Tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programı netlik kazandı.
Yeniçağ'ın haberine göre, 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak kurultayın gündeminde şu maddeler yer alacak:
- Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,
- Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,
- Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,
- Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.
- Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.