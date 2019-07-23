İYİP ilçe başkanına saldırı: '6 itin saldırısı' açıklaması

İYİP Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde 18.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kurt, iş yerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, bir süre Kurt'u darp ettikten sonra kaçarak olay yerinen uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay sonrasında Ayhan Kurt, hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında 6 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıya Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren İYİP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, 'Güngören İlçe Başkanımız 6 tane itin saldırısına uğramıştır. Ulan ne alçaksınız, ne şerefsizsiniz, ne ..........' dedi.