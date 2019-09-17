İYİP, HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi: AKP'ye çağrı...

Düzce'de partisinin il teşkilatını ziyaret eden İYİP TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

"Leyla Güven, parlamentoda aldığı maaşı hak etmeyen, Türkiye'nin altını oyan terörist örgüte destek veren, teröristlere gerilla diyerek küstahça tavır sergileyen biri" diyen Türkkan, şunları söyledi:

"Bu milletvekilinin dokunulmazlığının kalkması yolunda basın bültenimiz ve basın açıklamamız olmuştu. Bu konuda iktidar partisine de çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu şahıs ile ilgili hazırlanan fezlekeyi Meclis'e getirin. Biz de dokunulmazlığını kaldıralım. Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır. Bu memleketin kursağından çıkan vergilerle maaş alan bir milletvekili dağdaki teröriste sahip çıkmamalı. Buna cüret edilememeli."