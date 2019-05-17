İYİP Erdoğan'ın davetini kabul etmedi, Kılıçdaroğlu gidiyor

Cumhurbaşkanlığı’nın 19. Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenleyeceği kutlamaya İYİP lideri Meral Akşener’in katılmayacağı açıklandı. Bahçeli’nin de katılmayacağını açıkladığı programa CHP lideri Kılıçdaroğlu ise gidiyor.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü dolayısıyla Samsun’da yapılacak kutlamalara katılmayacak.

İYİP Genel Sekreteri Cihan Paçacı yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir programın davetinin üç gün gibi kısa bir süre önce yapılmasının devlet geleneğiyle örtüşmediğini belirtti.

Paçacı açıklamasında “Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak kutlamalara CHP, MHP ve İYİP liderlerini dün davet etmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu davete olumlu yanıt verirken, Bahçeli katılmayacağını açıklamıştı.