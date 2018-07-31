İyi Parti'ye ilişkin Abdullah Gül iddiası

İyi Parti'nin kuruluş sürecinde Abdullah Gül'ün de yer aldığı ancak partinin kuruluş aşamasında bu ekipten ayrıldığı ileri sürüldü.

İyi Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlık görevine dönmesinin ardından ilginç bir iddia gündeme geldi.

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan Prof. Yüksel Taşkın, İyi Parti 'nin kuruluşunda Abdullah Gül ve ekibinin de olduğunu ancak son anda Akşener'i yalnız bıraktıkları iddiasını gündeme getirdi.

"Akşener ve Gül’ün, İyi Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener’i yalnız bırakıyor…" diyen Taşkın, "Eğer bu doğruysa, AK Parti’nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi" ifadelerini kullandı.